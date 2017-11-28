В Коблево полиция по запросу ГПУ арестовала автомобиль, на котором грузинский дипломат Нишнианидзе вез книги в зону АТО

В ночь с 27 на 28 ноября сотрудники управления патрульной полиции остановили и арестовали автомобиль «Nissan», на котором грузинский дипломат, экс-генконсула Грузии в Одессе Тимур Нишнианидзе вез книги и оборудования для снайперов в зону проведения АТО.

Об этом сам Нишнианидзе сообщил на своей странице в Фейсбук.

Так, по словам Нишнианидзе, он должен был привезти книги и оптику для снайперов в зону проведения Антитеррористической организации.

«Полиция отобрала машину благотворительного фонда под моим управлением вместе со всем волонтерским грузом, и отогнала на штрафплощадку «до выяснения». Да, забрали прямо на трассе, посреди поля. Да, ночью. Да, при минусовой температуре. Да, я ехал в АТО. Машина каким-то образом попала в «ориентирование ГПУ», – написал грузинский дипломат.

Также он обратился к Генпрокурору Украины Юрию Луценко с заявлением о том, что он не скрывается, и если есть вопросы, то его могут вызвать и допросить. Кроме того, Ниншианидзе добавил, что «отобрать ночью машину на трассе – иезуитство, свойственное органам тоталитарного режима, а не правоохранителям демократических стран».

Тимур Нишнианидзе В комментарии «Преступности.НЕТ» Тимур Нишнианидзе отметил, что главной целью этой поездки была презентация в прифронтовых городах и селах двух книг писателей братьев Капрановых, которая запланирована на 29-30 ноября. Данный визит был запланирован в рамках проекта «Книга в АТО», иницатором которого и является Нишнианидзе.

По его словам, его автомобиль был остановлен на посту полиции в Коблево.

– Полицейские мне корректно, без лишней наглости и применения силы сообщили, что их камера зафиксировала номер регистрации автомобиля, на котором я ехал, и оказалось, что он находится в розыске, – отметил грузинский дипломат.

По его словам, инициатором внесения автомобиля в базу розыска была Генпрокуратура в лице следователя Харченко.

– У меня нет мотива ругаться с полицией, но мне не понравилось, что нет никаких документов, потому что в таком случае, если есть инициатор, он должен дать решение. Я не знаю, вдруг кто-то в ручном режиме внес в базу данных эту машину. Я сказал, что я еду в АТО, у меня служебная командировка, я везу помощь. Я спросил: «Вы у меня забираете машину и ничего мне не можете дать, никакую бумагу. Как это так?» Они согласились, нашли номер следователя Генпрокуратуры Харченко, позвонили ему. Харченко сказал: «Я ничего вам отправлять не буду. Действуйте в соответствии с вашими служебными инструкциями: в базе светится – забирайте машину. Ничего я давать не буду, разберетесь с вашим министерством». Они туда якобы документы какие-то отправили, – добавил Тимур Нишнианидзе.

При этом, грузинский дипломат сообщил, что ему разрешили забрать вещи, находящиеся в машине.

– Я забрал все, что смог: оптический прицел, два бронежилета, каску, спальник, надел все, что мог на себя надеть, и только две упаковки самых свежих книг, которые нужно в эти пять дней ребятам раздать. Естественно, около трех экземпляров книг я оставил в машине, потому не имел физической возможности в 12 часов ночи вызвать какую-то машину и перегрузить. Поэтому оно все осталось в багажнике машины, – рассказал Тимур Нишнианидзе.

Также он заявил, что намерен разобраться во всем и с помощью адвоката и конструктивной беседы все разрешить.

– Сейчас я стараюсь выяснить, какие основания ареста имущества фонда в виде автомобилей и безусловно буду обжаловать данное решение. Но для того, чтоб обжаловать, я должен понять. Мне не дают доступ к материалам, поскольку я не являюсь стороной дела, но я руковожу фондом, который Генеральная прокуратура просто «рвет на части», – сказал он.

Напомним, ранее Тимур Нишнианидзе высказал мнение, что Украине стоит ожидать ответной реакции Грузии за его уголовное преследование.