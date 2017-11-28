За последние сутки на Николаевщине трое пешеходов пострадали в ДТП, один из них погиб

В понедельник, 27 ноября, на Николаевщине случилось три дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в результате чего два человека получили травмы, а один погиб.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Так, в 14:40 ДТП с участием пешехода произошло в Ингульском районе Николаева, напротив дома №68 по улице Космонавтов. Водитель автомобиля «Chevrolet» сбил 56-летнюю женщину, которая была доставлена в медицинское учреждение с телесными повреждениями.

Еще одно ДТП произошло около 18:00 в селе Сливино Николаевского района, недалеко от конечной остановки маршрутного такси. Водитель автомобиля «Nissan», по предварительным данным, не справился с управлением и сбил 77-летнего пешехода. Вследствие ДТП пенсионер погиб на месте происшествия.

Третье ДТП случилось в Николаеве около 19:30 на пересечении проспекта Центрального и улицы 9-я Слободская с участием автомобиля «Volkswagen Passat» и пешехода. В результате ДТП 24-летнего пешехода с телесными повреждениями доставили в БСМП.

«По указанным фактам следователи начали уголовные производства по частям 1 и 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»)», - говорится в сообщении.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются, назначено проведение соответствующих экспертиз.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 октября на Николаевщине в результате ДТП погибли два пенсионера-пешехода.