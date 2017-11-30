К берегам Японии прибило лодку с останками людей

К берегам Японии прибило деревянную лодку с останками восьми человек, предположительно из КНДР.

Об этом сообщило ВВС, передает «РБК-Украина».

Так, семиметровую лодку нашли в воскресенье на пляже неподалеку от города Ога в префектуре Акита. На судне не было никаких навигационных приборов. Обследовав лодку, власти обнаружили останки восьми человек, причем некоторые тела разложились до костей. Власти Японии пытаются установить, кто были эти люди и откуда они прибыли.

В свою очередь, береговая охрана считает, что обнаруженная лодка и ее пассажиры прибыли из КНДР, поскольку некоторое время назад примерно в этом же районе в море унесло лодку предположительно с северокорейскими рыбаками.

Как отмечает издание, подобные лодки с телами на борту, которые называют кораблями-призраками, регулярно прибивает к берегам Японии, считается, что это рыболовецкие суда из Северной Кореи.

Напоминаем, что в Японию сбежали восемь северокорейцев, которые переплыли море на деревянной лодке.