В Вознесенске во время пожара погиб бездомный

В Вознесенске 29 ноября во время пожара неэксплуатируемого здания погиб бездомный мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Утром в службу спасения поступила информация о пожаре пристройки к неэксплуатируемому жилому дому на улице Калиновой. О происшествии спасателям сообщили соседи, которые увидели дым из окна здания.

Пожарные установили, что возгорание возникло в одной из комнат летней кухни и вызвало плотное задымление в помещении. Во время разведки спасатели обнаружили тело погибшего бездомного мужчины, который временно там жил. Спасатели ликвидировали пожар, его предварительная причина – неосторожность при курении. Для выяснения обстоятельств пожара на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области произошло два пожара в жилых домах и в больницу попали двое пенсионеров.