«Разбросаны пять фур, три микроавтобуса, две легковушки и туристический автобус», – под Киевом произошло масштабное ДТП

Возле села Семиполки на трассе Киев-Чернигов произошло ДТП с участием не менее 11 транспортных средств.

Об этом говорится в сообщении сообщества «Типовий Чернігів» в Facebook.

«На участке трассы в 100 метров разбросаны пять фур, три микроавтобуса, две легковушки и туристический автобус», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока нет.

На дороге после «ледяного дождя» - сильная гололедица. Техники с песчано-солевой смесью, по словам водителей, нет. Движение транспорта сильно затруднено.