В Харькове умер мужчина, когда к нему на фирму с проверкой пришло НАБУ

В Харькове в среду, 29 ноября, умер 51-летний мужчина, когда к нему на фирму пришли со следственными действиями детективы Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.

Сообщается, что это произошло около 10:30, когда детективы прибыли на предприятие для проведения следственных действий в рамках расследования дела о растрате средств филиалом «Укрзалізниці».

«Зайдя в помещение, работники НАБУ представились, сообщили цель визита и готовились зачитать постановление суда, которым санкционированы следственные действия, когда человек, вероятно работник одного из предприятий, потерял сознание», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники офиса вызвали карету скорой помощи и пытались оказать мужчине первую помощь, но прибывшие медики констатировали его смерть.

На место происшествия прибыла оперативная группа полиции, детективам НАБУ пришлось следственные действия приостановить. Причина смерти мужчины пока неизвестна.

Напоминаем, что НАБУ задержало экс-директора филиала «Укрзалізниці» за растрату 20 миллионов.