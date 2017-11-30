В Киеве в Годовщину разгона студентов на Майдане произошли столкновения между участниками факельного шествия и полицией

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В среду вечером, 29 ноября, в Киеве у здания Министерства внутренних дел произошли столкновения между участниками факельного шествия и правоохранителями.

Об этом сообщает «Укринформ»

Факельное шествие проходило от Майдана Независимости до администрации президента, МВД и Генпрокуратуры.

Организатор акции - ВОО «Коалиция участников оранжевой революции». Требования участников акции - расследовать преступления, совершенные против участников Революции достоинства и Евромайдана.

Правоохранители на Институтской не пустили участников акции в администрацию президента. В ответ неизвестные начали бросать дымовые шашки между участниками шествия и правоохранителями.

Позже к митингующим вышел представитель АП и начал с ними переговоры. Однако его ответ не устроил участников шествия и они начали выкрикивать ему «Ганьба». 

Пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик в комментарии «Украинской правде» рассказала, что правоохранители задержали четыре человек. Их доставили в управление полиции для дачи объяснений, установления всех обстоятельств происшествия и составления административных материалов. После этого их отпустят.

Она рассказала, что у здания министерства внутренних дел активисты применили пиротехнику, а несколько участников акции пытались поджечь военную дымовую шашку.

Кроме того, полицейские пригласили организатора мероприятия 30 ноября прийти к ним, чтобы установить причины нарушения порядка проведения акции.

К началу столкновений на улице Институтской возле администрации президента неизвестные бросили дымовые шашки между правоохранителями и участниками факельного шествия, которое организовали к четвертой годовщине разгона евромайдан.

Анатолий Чубаченко

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