На Николаевщине выявили 24 объекта соцсферы с грубыми нарушениями противопожарной безопасности – им грозит закрытие

На Николаевщине среди ряда школ, интернатов, больниц, санаториев выявили 24 объекта со значительными нарушениями противопожарной безопасности. Эксплуатацию этих объектов могут запретить.

Об этом шла речь 29 ноября на совещании глав департаментов, управлений ОГА, облсовета, Николаевского горисполкома и руководителей объектов с постоянным или временным пребыванием детей, которые имеют нарушения по обеспечению противопожарных норм, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Всего в Николаевской области проверили 1142 объекта соцферы. Среди них 1051 - это дошкольные и общеобразовательные учебные заведения, 49 учреждений здравоохранения со стационарным лечением, 31 дом для пожилых людей (инвалидов) и 11 объектов отдыха (оздоровления).

По состоянию на 27 ноября 2017 проверено 1041 объект. К выполнению предложено более 13 тыс. мероприятий по пожарной и техногенной безопасности.

Сергей Жебрак «За нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и невыполнение ранее предложенных предписаниями мероприятий привлечено к административной ответственности 1084 руководителей и должностных лиц объектов», – отметил начальник управления предотвращения чрезвычайных ситуаций Главного управления ГСЧС в Николаевской области Сергей Жебрак.

На территории области в этом году на объектах указанной категории возникло шесть пожаров – значительных последствий удалось избежать благодаря оперативным действиям спастелей и администрации учреждений.

«Анализ проведенной работы показывает, что в течение длительного времени на объектах не выполняются в полном объеме меры противопожарной защиты. Как результат - по 24, на которых выявлены нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей, направлены материалы на рассмотрение в Николаевский окружной административный суд относительно дальнейшей их эксплуатации», – говорится в сообщении.

Также заместитель главы облгосадминистрации Валентин Гайдаржи дал поручение руководителям управлений, департаментов социальной сферы срочно устранить недостатки, которые не требуют значительных материальных затрат, более подробно подойти к решению данного проблемного вопроса и инициировать перед органами местного самоуправления выделение средств из соответствующих бюджетов на внедрение предложенных предписаниями мероприятий. А сотрудникам ГСЧС оказать всестороннюю помощь в определенные первоочередных мероприятий, требующих выполнения, исчерпывающую консультационную помощь по решению технических вопросов в разрезе каждого объекта проверки отдельно.

«От того, как сейчас оперативно по выполнению противопожарных мероприятий сработают руководители объектов, вопрос дальнейшей эксплуатации которых рассматриваются в суде, органы местного самоуправления, решают вопрос направления средств на выполнение капитальных мероприятий по пожарной безопасности, зависит немало. Мы должны решить проблемы и выполнить мероприятия по предписаниям», – подчеркнул Гайдаржи.

Отметим, что проверка проводилась согласно распоряжения от 18 сентября 2017 № 344-р «Об усилении мер пожарной безопасности на объектах с постоянным или временным пребыванием детей в Николаевской области», согласно которому был разработан и утвержден: план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах с постоянным или временным пребыванием детей; график проведения внеплановых проверок дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, учреждений здравоохранения со стационарным лечением, домов престарелых и инвалидов, учреждений отдыха и оздоровления государственной и коммунальной формы собственности.

Все мероприятия и предложения подкреплены на государственном уровне Распоряжением Кабинета Министров Украины от 20 сентября 2017 № 643-р «Некоторые вопросы государственного надзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности».

Как известно, проверки были инициированы после трагического случая в одесском лагере «Виктория» - 15 сентября около 23:30 в лагере возник пожар. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка. Спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей, еще двое были госпитализированы, одна девочка пропала. Позже на месте пожара нашли останки еще одного человека.