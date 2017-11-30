В Харькове скорая помощь врезалась в троллейбус – пострадали два человека

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В Харькове автомобиль скорой помощи врезался в стоящий троллейбус.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

ДТП произошло на проспекте Петра Григоренко сегодня утром.

«Пострадавших двое - водитель «неотложки» и фельдшер. Предварительно, состояние у них средней тяжести. Пациента в «скорой» не было - она ехала без маячков и без сигнала», - отметил Сидоренко.

Напомним, в центре Николаева столкнулись троллейбус и грузовик.

Тарас Леонтян

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