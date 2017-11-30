В Никополе на суде отец убитого мужчины взорвал две гранаты: один погибший, семь раненых

В суде города Никополя отец мужчины, который погиб от рук злоумышленников взорвал две гранаты. В результате взрыва погиб он сам, трое подсудимых, два сотрудника полиции, сотрудник суда и одно гражданское лицо получили осколочные ранения.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Так, в феврале 2016 года в Никополе злоумышленники на двух автомобилях «Хонда» и «ВАЗ» заблокировали автомобиль «Джили», в салоне которого находились двое местных жителей - 25 и 30 лет. Нападавшие из автомата Калашникова осуществили очередь выстрелов по водителю и пассажиру автомобиля, в результате чего те скончались на месте, а нападавшие скрылись с места преступления.

Позднее сотрудники уголовного розыска нашли и задержали 39-летнего мужчину, который стрелял в водителя. У него изъяли орудие преступления - автомат Калашникова и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Выяснилось, что ранее он был судим за преступления в сфере оборота наркотиков.

В четверг, 30 ноября, в суде Никополя во время слушания дела по факту убийства, отец пострадавшего мужчины вытащил две гранаты и взорвал их. От взрыва он погиб на месте, а трое подсудимых, два работника полиции, сотрудник суда и одно гражданское лицо получили осколочные ранения. Всех пострадавших доставили в больницу.

Отмечается, что по данному факту правоохранителями вносятся изменения в ЕРДР по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

Ранее сообщалось, что в Днепре квартирные воры при задержании взорвали гранаты, ранены 5 полицейских.