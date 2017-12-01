В Николаеве «BMW» сбил девушку, ее доставили в больницу

В Николаеве 29 ноября около 22:20 водитель автомобиля «BMW» сбил 18-летнюю девушку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Авария случилась возле супермаркета по адресу проспект Мира 1/1. Пострадавшую девушку доставили ​​в медицинское учреждение. По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Устанавливаются обстоятельства ДТП, назначено проведение экспертиз.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве столкнулись «маршрутка» и «Жигули».