В Николаеве «Hyundai» сбил на пешеходном переходе женщину с малолетним ребенком

В четверг, 30 ноября, в Николаеве в районе пересечения проспекта Мира и улицы 1-я Линия произошло ДТП с участием автомобиля «Hyundai» и пешеходов.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам очевидцев, автомобиль двигался по проспекту Мира со стороны улицы Южной в направлении улицы Строителей. Женщина около 40 лет с ребенком в возрасте 4-5 лет в этот момент переходила проспект по нерегулированному пешеходному переходу и автомобиль наехал на них. При этом на правой стороне перед «зеброй» уже стояли автомобили и пропускали пешеходов, которых и сбил «Hyundai», который двигался по левой полосе.

При этом свидетели отмечают, что автомобиль вовсе не тормозил на переходе и остановился уже за несколько десятков метров от места ДТП

В результате столкновения женщина и ребенок с травмами неизвестной степени тяжести и без сознания были госпитализированы каретой скорой медицинской помощи.

На месте работают сотрудники патрульной полиции. Движения частично перекрыто.