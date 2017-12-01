В Николаеве «Kia» на скорости врезалась в ларек с выпечкой и столб – от удара автомобиль разорвало на части

В пятницу, 1 декабря, в Николаеве на проспекте Центральном произошло ДТП с участием автомобиля «Kia», который на скорости врезался в ларек с выпечкой и столб.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

По словам патрульных, автомобиль двигался по проспекту Центральному со стороны улицы Пушкинской в направлении Спортивной. В районе пересечения с улицей Бузника водитель не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и врезался в магазин по продаже выпечки, после чего продолжил движение и врезался в электроопору. После столкновения со столбом автомобиль откинуло на проезжую часть.

По словам очевидцев, скорость автомобиля была достаточно высокой.

В результате столкновения с места медики госпитализировали троих человек с травмами неизвестной степени тяжести. Всего в момент ДТП в автомобиле находились четыре человека: две девушки и два парня в возрасте до 30 лет.

На данный момент движения на данном участке дороги перекрыто, транспорт пускают в объезд.

Напомним, ранее сообщалось о том, как вечером 18 октября в Харькове автомобиль «Lexus» «вылетел» на тротуар, и перевернулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили раненияразличной степени тяжести.