В Николаеве водителю, сбившему на переходе женщину с ребенком, сообщили о подозрении

В Николаеве сообщили о подозрении водителю автомобиля, который сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком, и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, пострадавшие в результате ДТП 30 ноября на пересечении проспекта Мира и улицы 1-я Линия женщина и ее 3-летняя дочь находятся в коме – врачи оценивают их состояние как тяжелое. Сейчас в социальных сетях родные и друзья семьи распространяют информацию о сборе средств, так как у семьи недостаточно средств.

«50-летний водитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения», – говорится в сообщении.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 30 октября на Николаевщине в результате ДТП погибли два пенсионера-пешехода.

