«У нас еще нет определения суда», – в Николаеве еще продолжают работать шесть школ и детсад с нарушениями в пожарной безопасности

В Николаеве по результатам проверок пожарной безопасности Госслужба чрезвычайных ситуаций уже подала в суд иски, касающихся шести городских школ №12, 17, 18, 45, 46, 52 и детского сада №104, но в горуправлении образования говорят, что решений еще нет и объекты продолжают работать.

Об этом шла речь в ходе брифинга о состоянии противопожарной безопасности в учебных заведениях Николаева в пятницу, 1 декабря, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, всего в Николаевской области проверили 1142 объекта соцферы. За нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и невыполнение ранее предложенных предписаниями мероприятий привлечено к административной ответственности 1084 руководителей и должностных лиц объектов. Также 24 объекта соцферы могут быть закрыты из-за выявленных нарушений.

– Решением ГСЧС в суд поданы иски о прекращении учебного процесса в указанных школах. В основном это касается отсутствия автоматической пожарной сигнализации, отсутствия защиты от молний, а также не во всех учебных заведениях проведено обработку деревянных конструкций огнетушительным раствором, – рассказала заместитель начальника управления образования Николаевского горсовета Анна Деркач

Горуправление образования сейчас заказало проектную документацию для выполнения нужных работ и к концу года она должна быть готова. Также для некоторых школ покупают противопожарные двери и рассматривают вопрос об установке тревожных кнопок с сигналом на пульт ГСЧС.

Деркач добавила, что в настоящее время уже ведутся работы по изготовлению проектно-сметной документации по всем вышеупомянутых заведениях, до конца года она будет готова. На 2018 год в бюджете города предусмотрено 810 тысяч гривен на изготовление проектно-сметной документации для установки автоматической пожарной сигнализации в 35 учебных заведений - 21 школа, 10 детсадов, 4 внешкольных учебных заведения.

– 22 ноября на планово-бюджетную комиссию управление образование выходило с ходатайством о выделении из бюджета 2018 года 99 миллионов 686 тысяч на обустройство именно этой автоматической пожарной сигнализации. Просьба наша была рассмотрена депутатами, но было принято решение не 99 миллионов выделить, а 20 миллионов гривен, для того, чтобы в первую очередь те заведения, которые попали в перечень таких объектов, получили эти деньги – заявила Анна Деркач.

Деркач также считает, что нужно обращаться в Кабмин, чтобы средства на противопожарную безопасность выделялись из государственного бюджета.

Кроме того она сообщила, что на сегодняшний день в управление не приходили решения судов о закрытии школ.

– Мы будем стараться выполнить все те предписания, которые были определены в этих постановлениях, чтобы не прекращать учебно-воспитательный процесс. Вчера состоялось первое судебное заседание (относительно школы №12), но у нас еще нет определения суда, – сказала Деркач.

В случае закрытия учебных заведений, учеников будут переводить в другие школы, которые расположенные рядом, но в таком случае будет обучение в несколько смен.

Напомним, проверки были инициированы после трагического случая в одесском лагере «Виктория» - 15 сентября около 23:30 в лагере возник пожар. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка. Спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей, еще двое были госпитализированы, одна девочка пропала. Позже на месте пожара нашли останки еще одного человека.