«У нас еще нет определения суда», – в Николаеве еще продолжают работать шесть школ и детсад с нарушениями в пожарной безопасности

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В Николаеве по результатам проверок пожарной безопасности Госслужба чрезвычайных ситуаций уже подала в суд иски, касающихся шести городских школ №12, 17, 18, 45, 46, 52 и детского сада №104, но в горуправлении образования говорят, что решений еще нет и объекты продолжают работать.

Об этом шла речь в ходе брифинга о состоянии противопожарной безопасности в учебных заведениях Николаева в пятницу, 1 декабря, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, всего в Николаевской области проверили 1142 объекта соцферы. За нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и невыполнение ранее предложенных предписаниями мероприятий привлечено к административной ответственности 1084 руководителей и должностных лиц объектов. Также 24 объекта соцферы могут быть закрыты из-за выявленных нарушений.

– Решением ГСЧС в суд поданы иски о прекращении учебного процесса в указанных школах. В основном  это касается отсутствия автоматической пожарной сигнализации, отсутствия защиты от молний, а также не во всех  учебных заведениях  проведено обработку деревянных конструкций огнетушительным раствором, – рассказала заместитель начальника управления образования Николаевского горсовета Анна Деркач

Горуправление образования сейчас заказало проектную документацию для выполнения нужных работ и к концу года она должна быть готова. Также для некоторых школ покупают противопожарные двери и рассматривают вопрос об установке тревожных кнопок с сигналом на пульт ГСЧС.

Деркач добавила, что в настоящее время уже ведутся работы по изготовлению проектно-сметной документации по всем вышеупомянутых заведениях, до конца года она будет готова. На 2018 год в бюджете города предусмотрено 810 тысяч гривен на изготовление проектно-сметной документации для установки автоматической пожарной сигнализации в 35 учебных заведений - 21 школа, 10 детсадов, 4 внешкольных учебных заведения.

– 22 ноября на планово-бюджетную комиссию управление образование выходило с ходатайством о выделении из бюджета 2018 года 99 миллионов 686 тысяч на обустройство именно этой автоматической пожарной сигнализации. Просьба наша была рассмотрена депутатами, но было принято решение не 99 миллионов выделить, а 20 миллионов гривен, для того, чтобы в первую очередь те заведения, которые попали в перечень таких объектов, получили эти деньги – заявила Анна Деркач.

Деркач также считает, что нужно обращаться в Кабмин, чтобы средства на противопожарную безопасность выделялись из государственного бюджета.

Кроме того она сообщила, что на сегодняшний день в управление не приходили решения судов о закрытии школ.

– Мы будем стараться выполнить все те предписания, которые были определены в этих постановлениях, чтобы не прекращать учебно-воспитательный процесс. Вчера состоялось первое судебное заседание (относительно школы №12), но у нас еще нет определения суда, – сказала Деркач.

В случае закрытия учебных заведений, учеников будут переводить в другие школы, которые расположенные рядом, но в таком случае будет обучение в несколько смен.

Напомним, проверки были инициированы после трагического случая в одесском лагере «Виктория» - 15 сентября около 23:30 в лагере возник пожар. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка. Спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей, еще двое были госпитализированы, одна девочка пропала. Позже на месте пожара нашли останки еще одного человека.

Тарас Леонтян

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