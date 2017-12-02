В Николаеве пассажирам пришлось толкать троллейбус, который «оторвался» от контактных линий

В Николаеве 1 декабря пассажирам пришлось толкать троллейбус, чтобы он смог подсоединиться к контактной сети.

Об этом сообщает сайт «Свідок.Інфо».

Перед этим в районе Пушкинского кольца столкнулись фура и легковой автомобиль «ВАЗ-2105». При выезде на кольцо водитель фуры зацепил «Жигули». В аварии никто не пострадал.

Троллейбус, следовавший по кольцу, пытался объехать место аварии, но у него слетели токосъемники и он оказался заблокированным в центре дороги. Пассажирам пришлось толкать троллейбус до момента, когда он снова не смог подсоединиться к сети.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве столкнулись «маршрутка» и «Жигули», пострадало семь человек.