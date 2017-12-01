Николаевская верфь SMG завершает ремонт четырех барж типа «Дунай-море»

На Николаевской верфи SMG произведен спуск отремонтированной несамоходной баржи-лихтера типа «ДМ» (Дунай — море).

Об этом сообщает пресс-служба «Smart Maritime Group».

С помощью 900-тонного финского крана «KONE» баржа с околостапельной плиты стапеля «0», на которой проводился ремонт, спущена на воду. После необходимых испытаний она будет передана заказчику.

Всего в течение осени 2017 года Николаевская верфь для украинского заказчика произвела ремонт четырех барж типа «ДМ». На этих несамоходных судах выполнялись корпусные работы, замена металла и ремонт верхних люковых закрытий. Три отремонтированных судна ранее уже были переданы судовладельцу.

По словам директора Николаевской верфи SMG Александра Остапенко, на сегодняшний день основная масса контрактов по судоремонту и выпуску машиностроительной продукции выполняются на предприятии для отечественных заказчиков.