В Николаеве пассажирам пришлось толкать автобус, который объезжая аварию слетел с токосъемников

В пятницу, 1 декабря, в Николаеве у троллейбуса, который пытался объехать место аварии с фурой и легковым автомобилем ВАЗ-2105 «Жигули», слетели токосъемниками и пассажирам пришлось его толкать, чтобы снова присоединиться к сети.

Об этом пишет издание «Свидок.инфо».

Как пишет издание, автомобили, попавшие в аварию, выезжали на кольцо с улицы Пушкинской, со стороны улицы Адмирала Макарова. При выезде на кольцо водитель фуры зацепил «Жигули». В аварии никто не пострадал.

«Троллейбус следовавший по кольцу, пытался объехать место аварии, но у него слетели токосъемники и он оказался заблокированным в центре дороги. Пассажирам пришлось толкать троллейбус до момента, когда он снова не сможет подсоединится в сеть», - сообщает издание.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве троллейбус зацепил провод светофора, из-за чего тот накренился и повис над дорогой