В Гааге обвиняемый в военных преступлениях генерал не согласился с решением суда и принял цианид калия

Слободан Праляк Во время заседания военного трибунала в Гааге бывший командир силами боснийских хорватов генерал Слободан Праляк принял цианид калия.

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на прокуратуру Нидерландов.

Так, в среду, 29 ноября на слушании апелляции по своему делу в Международном уголовном трибунале по бывшей Югославии 72-летний Праляк выразил недовольство тем, что суд подтвердил его 20-летнее осуждение по обвинению в военных преступлениях и выпил яд.

Судебное заседание остановили, а вскоре объявили, что Праляк умер. По результатам токсикологического теста концентрация цианида калия у него в крови привела к сердечной недостаточности. Как яд попал к мужчине в руки выяснить не смогли.

Отмечается, что в 2013 году экс-командира приговорили к 20 годамтюрьмы за военные преступления против боснийских мусульман во время боснийской войны в 1992-1995 годах, в частности ему инкриминировали убийство, преследования и депортации.

Ранее сообщалось, что в Никополе на суде отец убитого мужчины взорвал две гранаты: один погибший, семь раненых.