На Шри-Ланке во время наводнения погибло 26 человек: среди них мог быть украинец

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На Шри-Ланке в субботу, 2 декабря, во время наводнения погибло около 26 человек, среди которых может быть гражданин Украины.

Об этом сообщает Сегодня, ссылаясь на DW.

Так, шторм Окхи, который обрушился на Шри-Ланку вызвал наводнение. Непогода повредила около 20 тысяч домов у западных и южных береговых районов острова. Власти эвакуировали из зоны бедствия тысячи людей, однако 26 - погибло. Среди них мог быть украинец, которого смыло водой  недалеко от туристического города Галле.

Отмечается, что на острове Ява от наводнения и оползней погибло около 25 человек, а шторм Чемпака уничтожил более 1,7 тысяч домов. 

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме тропический шторм Дамри унес жизни 27 человек, еще 22 человека числятся пропавшими без вести.

Людмила Жерновская

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