На Шри-Ланке во время наводнения погибло 26 человек: среди них мог быть украинец

На Шри-Ланке в субботу, 2 декабря, во время наводнения погибло около 26 человек, среди которых может быть гражданин Украины.

Об этом сообщает Сегодня, ссылаясь на DW.

Так, шторм Окхи, который обрушился на Шри-Ланку вызвал наводнение. Непогода повредила около 20 тысяч домов у западных и южных береговых районов острова. Власти эвакуировали из зоны бедствия тысячи людей, однако 26 - погибло. Среди них мог быть украинец, которого смыло водой недалеко от туристического города Галле.