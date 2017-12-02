В Херсоне представители Нацкорпуса напали на депутата Николаевского облсовета Невенчанного

Фото: ХерсонOnline В Херсоне в субботу, 2 декабря, представители «Национального корпуса» напали на депутата Николаевского областного совета Максима Невенчанного.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Херсонской ОГА Элеонора Гуськова на своей странице в Facebook.

Так, Невенчанный проводил занятие с молодежью в херсонском политклубе, во время которого мужчины в балаклавах начали стучать в окна и двери здания. Они заявили, что хотят пообщаться с депутатом и выразили недовольство тем, что он приехал в их область.

Сам Невенчанный оставался в здании, а когда все же вышел к представителям «Национального корпуса», они на него напали.

«Сегодня проводил занятие для будущих политиков в херсонском политклубе «Я - политик». Огромное спасибо организаторам и другим участникам. Думаю, что мой визит добавил им не только пикантности, но и придал некоторую известность мероприятию в городе Херсоне. Также удалось пообщаться после лекции с радикальными активистами. Полное видео опубликую позже», - написал он на своей странице в Facebook.

Видео нападения опубликовал один из нападавших - Кристиан Кнаус на своей странице в Fаcebook.

Напомним, что ранее в Николаеве трое неизвестных в масках Дедов Морозов напали на депутата Николаевского областного совета от «БПП «Солидарность» Федора Барну и жестоко избили его палками. Преступление до сих пор не раскрыто полицией.