В Желтом море в результате столкновения танкера и судна погибло 13 человек

В Южной Корее столкнулись танкер и рыболовецкое судно, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек, двое считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает «112.ua», ссылаясь на южнокорейское издание «Yonhap».

Сообщается, что столкновение произошло 3 декабря в 6:12 по местному времени.

«9-тонное южнокорейское судно, которое перевозило двоих членов экипажа и 20 пассажиров столкнулось с 336-тонным танкером», – говорится в сообщении.

По данным южнокорейской береговой охраны, количество жертв столкновения между рыболовным судно и танкером у побережья Инчхон составляет не менее 13 человек. Еще два человека считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин через час после столкновения провел пресс-конференцию, на которой объявил о начале спасательной операции.

Напоминаем, что к берегам Японии прибило лодку с останками восьми человек.