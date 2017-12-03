В Киеве «маршрутка» перевернулась после столкновения с микроавтобусом – есть пострадавшие

В воскресение, 3 декабря, в Киеве на Большой окружной автомобильной дороге произошло ДТП с участием микроавтобуса «Ford», маршрутного такси «Mercedes Sprinter» и «Daewoo».

Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.

«Со слов свидетелей, микроавтобус «Ford», двигаясь в направлении Теремков, врезался в маршрутный автобус «Mercedes», а «маршрутка», в свою очередь, в «Daewoo». От удара «Mercedes» и «Daewoo» «вылетают» на полосу встречного движения и микроавтобус опрокидывается», – говорится в сообщении.

Пострадали пять человек из «Mercedes». Четверых с травмами различной степени тяжести в срочном порядке госпитализировали.

Напомним, в Николаеве «Kia» на скорости врезалась в ларек с выпечкой и столб – от удара автомобиль разорвало на части.