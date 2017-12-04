В Николаеве во время строительных работ обнаружили солвременный артснаряд

1 декабря в Николаеве рабочим ООО «Афина-центр» во время проведения строительных работ на проспекте Героев Украины был обнаружен современный артиллерийский снаряд.

Об этом сообщает Главное управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

2 декабря, группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области артиллерийский снаряд калибром 115 мм был уничтожен путем контролируемого подрыва.

Напомним, ранее в Николаеве во время земляных работ обнаружили элемент авиабомбы – находка оказалась безопасной.