В Николаеве во время строительных работ обнаружили солвременный артснаряд

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1 декабря в Николаеве рабочим ООО «Афина-центр» во время проведения строительных работ на проспекте Героев Украины был обнаружен современный артиллерийский снаряд.

Об этом сообщает Главное управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

2 декабря, группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области артиллерийский снаряд калибром 115 мм был уничтожен путем контролируемого подрыва.

Напомним, ранее в Николаеве во время земляных работ обнаружили элемент авиабомбы – находка оказалась безопасной.

Анатолий Чубаченко

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