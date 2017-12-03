В Афганистане убили главаря террористической группировки «Талибан»

В Афганистане спецслужбы отчитались об убийстве боевика, который возглавлял «спецподразделение» террористической группировки «Талибан».

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Мулла Шах Вали был убит в результате воздушного удара в провинции Гельманд. В группировке «Талибан» он возглавлял так называемый «красный отряд», который считается у боевиков элитным подразделением.

Отмечается, что он был убит вместе с террористом-самоубийцей и двумя другими командирами талибов в районе Муса-Кала. Афганские военные рассказали, что «красный отряд» отличается от других формирований «Талибана» лучшим оснащением, в частности, боевики этого отряда используют очки ночного видения, реактивные снаряды, а также автоматическое оружие американского производства. Согласно информации издания, Шах Вали возглавил «красный отряд» 3 года назад и неоднократно участвовал в нападениях на позиции правительственной армии.

Напоминаем, в Пакистане талибы атаковали колледж – 9 человек погибли, 37 ранены.