В Киеве неизвестные заблокировали здание телеканала «NewsOne» ОНЛАЙН

В воскресенье, 3 декабря, в Киеве неизвестные в балаклавах заблокировали здание телеканала «NewOne», которое находится на улице Полевой 21.

Об этом сообщает «NewOne».

Сообщается, что выход и вход в здание телеканал заблокирован колючей проволокой, мешками с песком, а также строительным мусором. Также известно, что около полусотни людей, одетых в форму армейского образца, которые выступают против редакционной политики телеканала «NewsOne». Они также утверждают, что в помещении находятся документы, подтверждающие связь журналистов с российскими спецслужбами. На место прибыли три экипажа патрульной полиции, которые наблюдают за происходящим, при этом не вмешиваясь.

Стоит отметить, что данный телеканал принадлежит политикам оппозиционно действующей власти Украины, а именно народным депутатам Украины Евгению Мураеву и Вадиму Рабиновичу.

Также сообщается, что телеканал вел прямую трансляцию с акции протеста, которая происходила в воскресенье, 3 декабря, на Европейской площади в Киеве. Отмечается, что телеканал на постоянной основе ведет прямые трансляции с акций протеста, которые происходят в столице.

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16:45 Сообщается, что съёмочные группы телеканала заблокированы на парковке, журналисты не могут ни въехать, ни выехать. Визит гостей на прямые эфиры отменён.

16:35 В свою очередь, Михаил Саакашвили призвал участников «Марша за импичмент» выступить в защиту телеканала, поскольку это единственный телеканал, который транслировал митинг, который прошел в воскресенье, 3 декабря.

Напоминаем, что в 2016 году в Киеве подожгли здание телеканала «Интер», в результате которого