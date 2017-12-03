В РФ погиб руфер-фигурант дела о покраске звезды в украинские цвета на высотке в Москве

В России 1 декабря погиб российский руфер Александр Погребов, которого обвиняли в раскрашивании советской звезды в Москве в цвета украинского флага.

Об этом сообщает «Униан».

Так, Александр Погребов был фигурантом так называемого «дела руферов», когда киевский руфер Григорий Мустанг вывесил на шпиле высотки в Москве украинский флаг и закрасил синей краской верхушку звезды. Сообщается, что Александр Погребов погиб при прыжке в Баксанском ущелье.

Ранее сообщалось, что 20 августа 2014 года в Москве активисты перекрасили звезду на сталинской высотке на Котельнической набережной в сине-желтые цвета и вывесили на шпиле, венчающем здание, украинский флаг, среди которых был Александр Погребов.