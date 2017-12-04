В Киеве «маршрутка» влетела в стоящий грузовик – есть пострадавшие

В Киеве в воскресенье вечером, 3 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «маршрутки» и грузового автомобиля, в результате которого пострадали минимум три человека.

Об этом сообщает «Киев оперативный» на странице в Facebook.

Авария произошла на улице Палладина. По предварительной информации, водитель крупногабарита DAF остановился для отдыха перед длительной дорогой, так как направлялся в Сербию (откуда он родом). Запрещающих знаков для стоянки не было, само авто - ярко-желтого цвета.

Через несколько часов отдыха, водитель проснулся от сильного толчка. Как оказалось, маршрутный автобус «TATA», следовавший по маршруту 745, на полном ходу въехал в его прицеп. Причину столкновения водитель «маршрутки» объяснить не смог.

Водителя из маршрутки деблокировали сотрудники Госслужбы чрезвычайных ситуаций . От удара пострадали сам водитель, а также мужчина и женщина (пассажиры), которые в дальнейшем с различными травмами были госпитализированы. Еще трем пассажирам оказана медицинская помощь на месте.

На месте происшествия работали несколько бригад скорой помощи, патрульная полиция, бойцы ГСЧС, следственно-оперативная группа.

Напомним, в Николаеве столкнулись «маршрутка» и «Жигули», в результате чего пострадало семь человек. Позже в ОГА заявили, что эта «маршрутка» работала нелегально.