Неизвестные в балаклавах продолжают блокировать здание телеканала «NewsOne», которое находится на улице Полевая 21 в Киеве.

Об этом сообщает «NewsOne», продолжая вести трансляцию.

«Радикалы никуда не уходят из-под здания телеканала NewsOne. Они развели огонь в бочке, чтобы согреться», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что здание канала заблокировали 3 декабря. Около полусотни людей, одетых в форму армейского образца, которые выступают против редакционной политики телеканала «NewsOne», задействованы в блокировке здания. Они также утверждают, что в помещении находятся документы, подтверждающие связь журналистов с российскими спецслужбами.

Известно, что телеканал вел прямую трансляцию с акции протеста, которая происходила в воскресенье, 3 декабря, на Европейской площади в Киеве.