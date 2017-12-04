«Кто разрешил операцию иностранной спецслужбы?» – Луценко о расследовании НАБУ и ФБР коррупции в ГМС и добычи янтаря

Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.

Так он прокомментировал заявление Сытника в эфире ТСН, в котором было о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины сотрудничало с представителями Федерального бюро расследований США о коррупции в Миграционной службе Украины и незаконной добычи янтаря.

«Артем Сытник в вашем эфире сказал, что это была совместная операция НАБУ и ФБР. Если он это заявил, то возникает вообще вопрос — «а кто разрешил операцию иностранной спецслужбы на территории Украины». Мне известно, что на территорию Украины были раз приглашены сотрудники ФБР после убийства Павла Шеремета. Совместная операция, как он формулирует, является незаконной без соответствующих процедур. Я понимаю желание Сытника прикрыть свои огромные проблемы, но прикрывать их иностранными партнерами», — сказал Луценко.

При этом Генпрокурор заявил, что парламенту следует готовить законодательные изменения в закон о Бюро.

«Именно этим должен заняться профильный комитет парламента вместо того, чтобы демагогически кричать на площади. Именно этим Егор Соболев должен бы заняться, если бы он хотел действительно бороться с коррупцией», — констатировал он.

Об участии ФБР в деле «миграционной службы» заявлял глава НАБУ Артем Сытник.

«Мне кажется немного странной позиция Генеральной прокуратуры, когда операция по «янтарному делу» называется «идеальной», и такая же операция с использованием тех же ресурсов, тех же самых способов, методов, а кроме того, одна и вторая операции проводились совместно с ФБР США», — заявил Сытник.

Он добавил, что отзывы американцев по поводу того, что происходило последние два дня между НАБУ, ГПУ и ГМС, являются неутешительными.

Напомним, что ранее СБУ задержала агента НАБУ за провокацию подкупа – он пытался дать взятку замглавы миграционной службы. Затем НАБУ рассказало о сорванной спецоперации – ведомство утверждает, что его сотрудникам помешали разоблачить ОПГ, действующую в Государственной миграционной службе Украины.