В Днепре из-за аварии дорога оказалась засыпанной мандаринами

В Днепре 3 декабря дорога на проезде Александра Гальченко оказалась усеяна мандаринами.

Об этом сообщает сайт «Информатор».

По словам патрульных, на проезде Гальченко произошло ДТП. Однако участники аварии скрылись с места события, и теперь их разыскивают. Видимо, одним из участников аварии была фура, из которой выпал груз.

«На дорогу уже приходили местные жители с пакетами и выбирали себе уцелевшие фрукты. Некоторые особо предприимчивые граждане решили употребить мандарины прямо на месте, чтобы не таскать с собой тяжелые сумки. Дети с особым воодушевлением восприняли аварию и бегали среди раздавленных плодов, счастливо повизгивая. Но счастье длилось не долго: убрать последствия происшествия приехал трактор. После чего асфальт тщательно «вымыли» с помощью коммунального транспорта», - отмечает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне грузовик с помидорами попал в ДТП.