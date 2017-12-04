В Николаеве «Лада» сбила женщину на пешеходном переходе

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В Николаеве вечером 4 декабря на проспекте Мира водитель автомобиля «Лада» сбил женщину-пешехода.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места происшествия.

Инцидент случился на нерегулируемом пешеходном переходе между остановками площадь Победы и Театральная. По словам водителя, его ослепила фарами машина, которая двигалась ему навстречу, поэтому он не заметил женщину-пешехода. Пострадавшую возрастом около 50 лет госпитализировали с подозрением на сотрясением мозга, по предварительным данным, ей удалось избежать тяжелых травм.

Сейчас на месте происшествия работает патрульная полиция. По имеющейся информации, за рулем было гражданское лицо, человек в военной форме, попавший на фото, является пассажиром машины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на перекрестке столкнулись «ВАЗ» и микроавтобус.   

Вадим Богданов

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