На Николаевщине подросток покончил с собой, повесившись на дверной ручке

В Еланецком районе Николаевщины покончил жизнь самоубийством 14-летний мальчик.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«4 декабря около 18:30 в Еланецкое отделение полиции поступило сообщение о том, что в одном из сел района подросток покончил жизнь самоубийством. Как выяснилось, мальчик пришел домой после учебы и, закрыв свою комнату на ключ, привязал веревку к дверной ручке, стал на колени и совершил суицид через повешение», - отметили в полиции.

Тело умершего мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины, по которым произошел инцидент. По словам соседей, семья является благополучной. Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), как требует процедура в случае событий со смертельным исходом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве прохожий уговорил девочку, которая лезла через окно на кондиционер, вернуться в квартиру.