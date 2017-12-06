В Николаеве водитель ищет свидетелей ДТП, случившегося на перекрестке Пограничной и 6-й Слободской

В Николаеве водитель Игорь Поляков ищет свидетелей ДТП, которое случилось около 16:20 28 ноября на перекрестке улиц Пограничная и 6-я Слободская.

Поляков на своем автомобиле «Mercedes C240» ехал по 6-й Слободской (в сторону проспекта Центрального), навстречу ему двигался «Renault Kangoo». На перекрестке с Пограничной водитель «Renault» пытался повернуть налево, ускорился и врезался в ехавший прямо «Mercedes». После ДТП водитель «Renault» отъехал назад.

По словам Полякова, сам он двигался на зеленый свет, а водитель «Renault» проигнорировал знак «Стоп» и не включил поворотник. Прибывшие спустя час патрульные зафиксировали факт ДТП, составили на Полякова админпротокол за нарушение ПДД – проезд на красный свет, и забрали у него права. Экспертиза подтвердила, чтобы оба водителя были трезвы. Также водитель «Mercedes» рассказал, что в момент ДТП на перекрестке светофоры работали некорректно – когда горел зеленый свет, начинал мигать красный сигнал.

Сам Поляков возмущен действиями патрульных и теперь ищет свидетелей аварии, чтобы разобраться в ситуации. Свидетелей ДТП он просит обратиться по телефонам 0504938822, 0675127997.

Напомним, что ранее николаевская полиция разыскивает свидетелей ДТП возле стадиона.