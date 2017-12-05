В Афганистане убит один из лидеров «Аль-Каиды» Омар Хетаб

Один из лидеров воинственной группировки «Аль-Каида» Омар Хетаб был убит вместе с 80 людьми в ходе совместной военной операции афганской армии, разведки и сил НАТО.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на разведывательную службу Афганистана.
В ходе операции агенство безопасности также арестовало 27 человек в провинциях Газни, Пактия и Забул. Отмечается, что Омар Хетаб, также известный как Омар Мансур, был самым старшим лидером, которого когда-либо убивали в Афганистане.
«Аль-Каида» — одна из самых крупных ультрарадикальных международных террористических организаций ваххабитского направления ислама. После взрывов посольств США в столицах Кении и Танзании в 1998 году приобрела статус террористической организации № 1 в мире. На счету «Аль-Каиды» — планирование и осуществление целого ряда крупных террористических актов, в том числе терактов 11 сентября 2001 года в США.
Напомним, что в Йемене уничтожили пять боевиков «Аль-Каиды».