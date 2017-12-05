На въезде в Николаев автомобиль насмерть сбил женщину

Вечером во вторник, 5 декабря, на въезде в Николаев автомобиль «Hyundai Tucson» сбил насмерть женщину, переходившую дорогу.

Об этом сообщает сайт «Новости-N».

«Hyundai» ехал со стороны глиноземного завода в направлении города. На въезде в Николаев, в районе автозаправки WOG, дорогу переходила женщина с двумя племянниками 10 и 12 лет. Дети успели перебежать дорогу, а женщина замешкалась и угодила прямо под колеса кроссовера.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Дети и водитель автомобиля не пострадали. Рядом с местом происшествия лежала сосна – как выяснилось, женщина с племянниками ходила за ней в лес – готовилась к Новому году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве «Лада» сбила женщину на пешеходном переходе.