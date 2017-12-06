В Германии столкнулись пассажирский и товарный поезда – пострадало около 50 человек

В Германии во вторник, 5 декабря, декабря около 19.30 по местному времени возле станции населенного пункта Мербуш столкнулись пассажирский и товарный поезда, последний из которых по неизвестной причине остановился.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Bild.

По данным местной пожарной службы, всего в пассажирском поезде находилось 155 человек. 41 человек получил легкие травмы, еще 6 человек получили серьезные повреждения.

Сообщается, что водитель заметил препятствие на открытом пути и немедленно начал быстрое торможение. Затем он вышел из кабины и проинформировал пассажиров, призвав их как можно скорее покинуть переднюю часть поезда. Через несколько секунд произошел удар.

Отмечается, что задние вагоны грузового поезда, в который въехал пассажирский поезд, были пустыми.

Напоминаем, что в России автобус столкнулся с поездом, в результате чего погибли 19 человек.