В Николаеве автобус сбил женщину – ее увезли в больницу в тяжелом состоянии

В Николаеве вечером в среду, 6 декабря, на пересечении Богоявленского проспекта и улицы Чкалова автобус сбил женщину.

Об этом сообщают «Новости-N».

Автобус поворачивал с проспекта на улицу Чкалова. При повороте водитель не заметил женщину, переходившую улицу Чкалова справа налево по ходу движения транспортного средства. Автобус сбил женщину, которая от удара упала, после чего передними колесами он проехал по ее ногам.

В результате ДТП пострадавшая получила открытые переломы обеих ног. С места происшествия «скорая» увезла ее в БСМП. На вид пострадавшей около 40 лет. Состояние ее расценивается как тяжелое.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве «Лада» сбила женщину на пешеходном переходе.