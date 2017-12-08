На Николаевщине из-за нарушения правил пожарной безопасности использования печи горела летняя кухня

В пгт Александровка Вознесенского района Николаевской области в среду, 6 декабря, из-за нарушения правил пожарной безопасности использования печи горела летняя кухня.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Николаевской области.

Так, в 15:19 в службу спасения женщина сообщила, что на улице Восточная горит летняя кухня её соседки. Прибывшее отделение местной пожарной охраны «Александровка» установило, что хозяйка растопила печь в летней кухне и пошла в дом. Через некоторое время соседи увидели дым из помещения.

В 15:35 пожар удалось локализовать, а в 15:50 - ликвидировать его на площади 10 квадратных метров. К тушению привлекалась 1 единица техники и 3 человека личного состава. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине из-за скопления мусора у печи сгорел частный дом.