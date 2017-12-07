«Фактически сказали, что концерн ничего погашать не будет», - нардеп о задолженности по зарплате на «НСЗ»

Концерн «Укроборонпром» не планирует погашать задолженность по зарплате перед работниками «Николаевского судостроительного завода» (бывший судостроительный завод им. 61 коммунара в Николаеве) и надеется на то, что Правительство возьмет на себя процесс выведения завода из кризисной ситуации.

Об этом свидетельствует ответ директора концерна «Укроборонпром» Романа Романова народному депутату Украины Вадиму Пидберезняку, который тот опубликовал на своей странице в Facebook.

«Нам фактически сказали что концерн ничего погашать не будет, завод на данный момент неподъёмный, погасить задолженность можно либо путём продажи крейсера, либо, уважаемые народные депутаты пополните нам уставной фонд, чтобы мы могли погасить эту задолженность», - написал нардеп, опубликовав ответ Романова.

В самом же тексте ответа на запрос сообщается, что единственным выходом, который видит руководство концерна - это вмешательство в процесс Правительства. В частности, «Укроборонпром» считает, что существует необходимость найти средства для пополнения уставного фонда «Николаевского судостроительного завода» в Государственном бюджете, а также списать все долги предприятия.

«Выведение ГП «Николаевский судостроительный завод» из кризисного состояния, погашение задолженности по заработной плате требует консолидированной позиции Верховной РадыУкраины, Кабинета Министров Украины и Концерна относительно его исключения из перечня объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, списания задолженностей предприятия с единого социального взноса (для восстановления нарушенных прав работников относительно зачисления страхового стажа за период, на протяжении которых работодатель не выплачивал страховых взносов), других социальных взносов, в Пенсионный фонд Украины, с коммунальных платежей через внесение изменений в действующий Закон Украины «О некоторых вопросах задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников Государственного концерна «Укроборонпром» и обеспечения их стабильного развития», пополнение за счет государственного бюджета оборотных средств или увеличение уставного фонда ГП «Николаевский судостроительный завод» для дальнейшего погашения им задолженности по заработной плате через внесение изменений в Закон Украины о « О государственном бюджете Украины на 2017 год», - говорится в письме.

Как известно, 15 ноября работники государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» в знак протеста против невыплаты заработных плат уже во второй раз перекрывали движение возле Варваровского моста.

Напомним, что в Киеве 27 ноября на концерне «Укроборонпром» состоялось второе заседание рабочей группы по решению вопроса задолженности по зарплате перед работниками «Николаевского судостроительного завода» (бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара).

Позже сообщалось о том, что один из комитетов Верховной Рады поддержал проект решения, который будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины, о демилитаризации ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»), что позволит начать выплаты по задолженности заработных плат перед работниками «Николаевского судостроительного завода». Однако Кабмин не принял решение по крейсеру «Украина» из-за Минобороны – еще не подготовлены документы.

По состоянию на начало декабря задолженность по зарплате в Николаевской области достигла почти 103 миллионов гривен.

Также сообщалось о том, что ранее в «Укроборонпроме» заявили, что деятельность ГП «Николаевский судостроительный завод» парализована из-за отсутствия решения правительства насчет ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»).