В Николаеве на проспекте Мира частично перекрыто движение – оборвалась контактная линия троллейбусов

В Николаеве в четверг, 7 декабря, около 15:30 на проспекте Мира, в районе пересечения с проспектом Богоявленским случился обрыв контактной сети троллейбуса.

Об этом сообщает сайт «Свідок.Інфо».

В результате этого частично перекрыто движение транспорта по проспекту Мира, между проспектом Богоявленским и улицей Строителей. Аварийная бригада уже занимается устранением обрыва контактной сети.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве пассажирам пришлось толкать троллейбус, который, объезжая аварию, слетел с токосъемников.

Фото - «Новости-N»