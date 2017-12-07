В Николаеве на проспекте Мира частично перекрыто движение – оборвалась контактная линия троллейбусов

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В Николаеве в четверг, 7 декабря, около 15:30 на проспекте Мира, в районе пересечения с проспектом Богоявленским случился обрыв контактной сети троллейбуса.

Об этом сообщает сайт «Свідок.Інфо».  

В результате этого частично перекрыто движение транспорта по проспекту Мира, между проспектом Богоявленским и улицей Строителей. Аварийная бригада уже занимается устранением обрыва контактной сети.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве пассажирам пришлось толкать троллейбус, который, объезжая аварию, слетел с токосъемников.

Фото - «Новости-N»

Вадим Богданов

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