На Николаевщине перевернулся «КІА» – водитель погиб на месте ДТП

В селе Воссиятское Еланецкого района 8 декабря в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля «КІА», а его пассажир госпитализирован с травмами.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Автомобиль в результате ДТП на улице Покровской в результате ДТП перевернулся и получил значительные механические повреждения. Спасателям пришлось применить специнструменты, чтобы достать тело погибшего на месте происшествия 30-летнего водителя.

39-летнего пассажира автомобиля в состоянии средней тяжести карета скорой помощи доставила в Еланецкую центральную районную больницу.

Напомним, возле Николаева грузовик сбил двоих парней. Один из них погиб на месте, а второй – в тяжелом состоянии.