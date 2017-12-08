На Николаевщине девочка через окно вылезла из задымленного дома и вызвала спасателей – пожарные успели вывести ее мать и соседей на улицу

В Вознесенске в четверг, 7 декабря, семилетняя девочка выбралась из задымленного дома и оперативно вызвала спасателей, которые успели вывести из ее мать и соседей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре одноэтажного дома на улице Владимирской поступило спасателям в 17:19.

«Из-за подгорания пищи в электропечи, возникло плотное задымление в помещении. Семилетняя дочь владелицы, самостоятельно выбравшись через окно, сообщила о происшествии спасателям и ждала их приезд, ведь в квартире осталась ее мама. Пожарные, прибывшие на место, вывели женщину и жителей соседней квартиры на свежий воздух», – говорится в сообщении.

На месте работало девять человек личного состава и две единицы техники. Дополнительно прибыли аварийная бригада ПАО «Николаевоблэнерго» и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в Николаевской области дети сами решили разжечь печь и подожгли дом.

