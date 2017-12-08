Ночью в Заводском районе Николаеве по неустановленным причинам горел гараж

В Заводском районе Николаева в пятницу, 8 декабря, горел гараж.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Так, в 2:49 диспетчер одного из предприятий сообщил в Службу спасения, что на улице Курортной горит гараж.

Прибывшие отделения 2, 3 государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС выяснили, что в горящем гараже хранятся предметы быта и хлам.

В 3:19 пожарным удалось локализовать пожар, а в 4:04 - ликвидировать его на площади 25 квадратных метров. К тушению привлекалось 3 единицы техники и 10 человек личного состава ГСЧС, а также на место прибыли сотрудники полиции. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, что ранее в Николаеве спасатели потушили пожар в гараже – автомобиль спасти не удалось.