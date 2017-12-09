Британские спасатели больше часа доставали из микроволновки голову блогера, которую тот покрыл строительным гипсом

В британском городе Уэст-Мидлендс спасатели более часа доставали из микроволновки голову парня, который решил сделать её гипсовый слепок.

Об этом сообщает BBC.

Так, молодой человек надел на голову пакет, покрыл его быстротвердеющим строительным гипсом, поместил в рот гибкую трубку и засунул ее в микроволновку. Однако гипс застыл слишком быстро и блогер не смог вытащить голову обратно.

Отмечается, что друзья британца около полутора часа пытались его освободить, но в итоге вызвали спасателей. Прибывшие мужчины потратили больше часа на то, чтобы разобрать микроволновку и разбить гипс долотом.

В то же время на странице в Facebook пожарной службы Уэст-Мидлендса отметили, что недовольны тем, что спасатели вынуждены тратить время на такие вызовы. Многие комментирующие пост люди поддержали это заявление и сочли необходимым заставить блогера заплатить за вызов.

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