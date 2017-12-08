В Николаеве в ДТП попали автоцистерна и легковой автомобиль

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В Николаеве утром 8 декабря на улице Кузнечной столкнулись автоцистерна «Scania» и автомобиль «Лада».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил свидетель происшествия.

ДТП случилось в районе перекрестка с улицей Садовой. По предварительным данным, водитель автоцистерны намеревался повернуть на Садовую и во время маневра зацепил «Ладу», которая ехала слева от него. В результате ДТП никто не пострадал, легковой автомобиль получил повреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине от «Газели» на ходу отвалились колеса.

Вадим Богданов

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