Киевская полиция задержала мужчину, который похитил, избил и пытался вывезти в другой город бывшую сожительницу

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В Киеве задержали мужчину, который похитил свою бывшую сожительницу и пытался увезти её в другой город.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Так, в среду, 6 декабря, местная жительница сообщила полиции, что её подругу мужчина силой заставил сесть в автомобиль «Mercedes-Benz» и куда-то увез. Возле Умани правоохранители остановили автомобиль, в салоне которого находились двое мужчин и избитая девушка.

Выяснилось, что похитителем девушки оказался ее 32-летний знакомый. Его задержали и объявили ему о подозрении по части 2 статьи 146 Уголовного Кодекса Украины (Незаконное лишение свободы и похищение человека, которое сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий).

Сейчас местная прокуратура подготовила ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие, в ходе которого будут установлены мотивы похищения и другие обстоятельства преступления, продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 7 декабря 2015 года в Николаеве мужчина прямо под зданием городского совета похитил свою знакомую, после чего, после длительной погони злоумышленника задержал бойфренд похищенной девушки, обстреляв его автомобиль из охотничьего карабина «Сайга». 

Людмила Жерновская

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