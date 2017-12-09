В NASA показали вид лесных пожаров в США из космоса

Спутники национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прислали на Землю снимки лесных пожаров в США на юге Калифорнии.

Об этом сообщает NASA в Twitter, передает «УНН».

Сообщается, что люди в пространстве и самолетах, кроме того, что дали NASA четкое представление о последствиях пожара, также помогли спасателям планировать свой курс действий.

В частности, спутник, который проходил над Южной Калифорнией, показал вид пожаров к востоку от Кэмп-Пендлтон и нижней Калифорнии, которой не «видно» из-за дыма.

Напомним, что в Лос-Анджелесе и округе Вентура введен режим ЧП из-за самого высокого из когда-либо зафиксированных в регионе уровня опасности природных пожаров.