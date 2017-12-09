«Искал металлолом»: На Николаевщине парень наткнулся на 30 артснарядов

В селе Новоегоровка Баштанского района 21-летний парень 5 декабря при поиске металлолома наткнулся на два артиллерийских снаряда калибром 85 мм, а спасатели на этом месте обнаружили еще 28 боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

«6 декабря сотрудниками дополнительно проведено обследование территории и выявлены еще 28 артснарядов, а именно: 1 единица калибром 150 мм, 4 единицы калибром 76 мм и 23 единицы артснарядов калибром 85 мм», – говорится в сообщении.

Путем контролируемого подрыва пиротехники уничтожили сначала 4 снаряда, а 8 декабря еще 26 взрывоопасных предметов.

Напомним, под Николаевом мужчина случайно нашел современную противотанковую мину.