В Житомирской области произошло роковое ДТП: трое госпитализорованы и трое погибших

В Житомирской области в селе Любмиривка Бердичевского района, в пятницу 8 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое погибло на месте аварии, позже один умер в больнице. Еще трое человек госпитализировано с травмами разной степени тяжести.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Житомирской области.

Спасатели на месте происшествия выяснили, что произошло лобовое столкновение автомобилей «Renault Logan» и «Toyota Corolla».

«От удара двое пассажиров и водитель «Renault» оказались зажатыми конструкциями. С помощью бензореза и шанцевого инструмента специалисты Службы спасения деблокировали сначала водителя, а потом двух пассажиров. Выяснилось, что пассажиры погибли на месте происшествия», - говорится в сообщении.

В свою очередь в транспортном средстве «Toyota» находились три человека. Двум пассажирам, получившим незначительные травмы, до прибытия спасателей помощь оказали очевидцы происшествия.

«Водителю зажало нижние конечности конструкциями автомобиля. Пользуясь гидравлическим инструментом, спасатели осторожно разжали часть машины, на которую пришелся удар, достали мужчину и передали в карету «скорой». Пострадавших госпитализировали в Бердичевскую центральную районную больницу с различными степенями тяжести», - доложили в ведомстве.

По данным «Рупор Житомир» 55-летний водитель легковушки «Renault», житель Винницкой области, на закругленном участке дороги не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Toyota».

«На месте погибла 54-летняя жена водителя «Renault» и 27-летний пассажир этого же авто, житель Бердичева. Еще одного их попутчика, 38-летнего бердичивлянина, госпитализировали в реанимацию, но спасти его жизнью медикам не удалось. Он умер», - сообщает «Рупор Житомир».

Также, водитель «Toyota», 32-летняя жительница Бердичевского района, и ее 10-летний сын получили травмы различной степени тяжести и тоже находятся в больнице.

Возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 УК. Водителя «Renault» задержано в порядке ст. 208 УПК.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве в субботу, 9 декабря, произошло тройное ДТП, в котором пострадала девушка с участием «Toyota», «Audi» и «Nissan».